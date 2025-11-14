Betanzos intentará completar la ocupación del mercado a través de un nuevo concurso

El Concello de Betanzos intentará completar la rehabilitación del renovado mercado de abastos mediante un nuevo concurso público. Será el tercero. Como informó ayer este diario, cinco hosteleros se presentaron a la convocatoria para cubrir los 12 puestos de la plaza.

Uno de los candidatos presentó ofertas para cinco puestos pero con un único proyecto, por lo que habrá que esperar a que finalice el proceso para saber cuántos quedan libres. En el caso de que las cinco solicitudes presentadas optasen solo a un stand, quedarán siete libres. «La idea es que poco a poco se ocupen la totalidad y haremos un nuevo proceso una vez adjudicados los de la actual licitación», explicó este jueves la alcaldesa, María Barral.

Cuatro de las concesiones que han quedado vacantes son las del mercado tradicional de alimentación, concretamente los de carnicería, pescadería, frutería, panadería y productos de proximidad. Se trata de los puestos de menor coste económico, con un canon anual mínimo de 216 euros, según la ordenanza reguladora de la tasa. Inicialmente , el Concello preveía que fuesen ocupados por los negocios que ostentaban la concesión antes de las obras de rehabilitación, pero dos de ellos renunciaron y finalmente y por recomendación de la asesoría jurídica, el Concello optó por sacarlos todos a concurso.

El Gobierno local reformuló en al menos tres ocasiones el pliego de condiciones para favorecer la concurrencia. En un inicio, el Ejecutivo planteaba que todos los puntos de venta fuesen gestionados por la misma empresa concesionaria, que asumiría además la gestión de las zonas comunes, los servicios de limpieza y vigilancia y las actividades culturales y musicales.

Tras quedar desierto el concurso, el Concello reformuló los pliegos para permitir que los puestos pudiesen ser administrados por separado con la condición de que las futuras concesionarias constituyesen una asociación para llevar a cabo los servicios anteriores, así como para acordar un sistema de pagos, pedidos y presentar una vajilla y vestimenta común para todos los puestos.

El Ayuntamiento amplío hasta en dos ocasiones el plazo para presentar ofertas en la segunda convocatoria y se abrió a algunos cambios relativos a la ubicación de los puestos. El Ejecutivo municipal todavía no ha avanzado si planteará cambios en el nuevo proceso.