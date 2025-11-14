Cambre adjudica las obras en el pabellón de O Graxal
Los trabajos atajarán los desprendimientos
El Ejecutivo de Cambre ha adjudicado las obras urgentes para el pabellón de O Graxal por casi 28.000 euros. El polideportivo tuvo que cerrarse debido a desprendimientos de la zona bajo los lucernarios.
La alcaldesa Diana Piñeiro destacó que este contrato es «una muestra del compromiso firme de este gobierno con solucionar los problemas de fondo que heredamos». El Gobierno cambrés acusa al anterior Ejecutivo de una «desatención continuada» de las instalaciones, lo que provocó que se fueran deteriorando hasta llegar al estado actual.
«Mientras la anterior administración permitió que este equipamiento se degradara, nosotros estamos actuando para devolverlo a los vecinos en condiciones óptimas y para implementar un plan de mantenimiento continuo que evite que se repitan estas situaciones», afirmó la regidora cambresa. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 20 días.
