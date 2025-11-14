Carral aprueba por unanimidad tres nuevas obras para el plan provincial

La Corporación municipal de Carral aprobó este jueves por unanimidad incluir en el POS Adicional de la Diputación tres obras: acondicionar la parcela de la iglesia parroquial de San Vicente de Vigo, la mejora de la carpintería y el aislamiento del colegio de Tabeaio y la renovación de aceras desde Sobrepiñeiro hasta el límite con el concello de Culleredo. La propuesta salió adelante con los votos de todos los grupos, pese a los reproches entre el partido del Gobierno actual, el PP, y el anterior, Alternativa dos Veciños. El PSOE votó a favor, aunque afeó al Gobierno local la falta de diálogo. Alternativa criticó también la falta de diálogo, con los partidos y los vecinos, sobre las obras. En la sesión plenaria se dio cuenta, además, de la renuncia del concejal popular Carlos Barbeito por razones personales.

Los proyectos se incluyen después de que la Diputación rechazase el presentado para poner gradas en el pabellón de O Espiño «por falta de permisos urbanísticos», apuntó Alternativa. Recordó que la obra desechada se había incluido en el POS por imposición de la oposición cuando gobernaba su grupo, en minoría. El Gobierno actual culpó al anterior porque fue quien encargó el proyecto «ilegal».

Los trabajos en la parcela de la iglesia contarán con un presupuesto de licitación de 96.000 euros. La actuación consistirá en la creación de un aparcamiento en el entorno y la dotación de un espacio libre con una zona verde ajardinada en la que se integrará el área de juegos existente. Las intervenciones se realizarán en un terreno cedido en el año 2019 tras el convenio firmado entre el actual regidor y el Arzobispado de Santiago, afirma el Concello. Apunta que, gracias a un acuerdo alcanzado con el Arzobispado, el Ayuntamiento pudo construir ese mismo año un parque infantil en la zona. Ahora, prevé completar los servicios del entorno con una zona de estacionamiento y de espacio recreativo y de esparcimiento. El proyecto prevé la generación de dos plataformas. La inferior se usará como aparcamiento. La superior se concebirá como un espacio libre con zonas ajardinadas. El espacio podrá acoger fiestas patronales y otros eventos, señala el Concello.

El proyecto para la mejora de aceras contará con un presupuesto de licitación de 149.900 euros. La actuación consistirá en la limpieza de cunetas por el margen derecho de la carretera, la ejecución de aceras con canalización de pluviales y la instalación de señalización horizontal.

Para la contratación de las mejoras en el colegio de Tabeaio se destinan 28.568 euros. Las obras sustituirán la carpintería exterior e interior y acondicionarán el interior del centro para mejorar el aislamiento térmico del edificio.