Una convocatoria de subvenciones enfrenta al BNG y Sadamaioría
Sada
La convocatoria de ayudas dentro de la Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local se ha convertido en un foco de discordia entre el BNG y Sadamaioría. La formación nacionalista emitió un comunicado en el que afeaba al Ejecutivo su «inacción» por no presentar ningún proyecto a este concurso.
El Gobierno local se defendió de las críticas aduciendo que las bases impedían presentar proyectos a municipios de la población de Sada. Su respuesta no convence al Bloque, que le reprochó ayer vía comunicado su «falta de iniciativa» y que contrapuso su actuación con la de concellos del tamaño similar como Nigrán o Tomiño que sí lograron ayudas al amparo de vías alternativas incluidas en las bases.
- El juzgado ordena al Concello de Sada depositar 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- Burger Manía llega a Arteixo: cuatro días de hamburguesas gourmet
- Arteixo oferta 36 viviendas de obra nueva en la renovada Travesía de Pastoriza
- Hartazgo y resignación en el puerto de Betanzos por las inundaciones: «Esto no va a dejar de pasar»
- Vecinos exigen podar los árboles de O Burgo y el Concello prevé reforestar
- Una tortuga marina de 300 kilos aparece varada en una playa de Arteixo
- Oleiros ocupará en enero los solares de la senda de Naval hasta Canide
- Anulada la sanción a un club de alterne de Aranga: el juzgado la revoca por un error en la notificación