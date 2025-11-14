Una convocatoria de subvenciones enfrenta al BNG y Sadamaioría

La convocatoria de ayudas dentro de la Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local se ha convertido en un foco de discordia entre el BNG y Sadamaioría. La formación nacionalista emitió un comunicado en el que afeaba al Ejecutivo su «inacción» por no presentar ningún proyecto a este concurso.

El Gobierno local se defendió de las críticas aduciendo que las bases impedían presentar proyectos a municipios de la población de Sada. Su respuesta no convence al Bloque, que le reprochó ayer vía comunicado su «falta de iniciativa» y que contrapuso su actuación con la de concellos del tamaño similar como Nigrán o Tomiño que sí lograron ayudas al amparo de vías alternativas incluidas en las bases.