Curtis prepara una amplia programación por el 25-N

El Concello de Curtis presentó una amplia programación municipal con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para estos días. Entre las actividades incluyen talleres de defensa personal, autoestima y arteterapia, actividades en centros educativos, acciones en el Centro Penitenciario de Teixeiro y campañas de sensibilización. El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a participar bajo el lema: Por una vida libre de violencias, en igualdad y con respeto.