La USO denuncia recortes de Portela en la Policía Local

La Unión Sindical Obrera en Galicia denuncia el «desmantelamiento» de la Policía Local en Sada al asegurar que dos agentes acaban de pedir la movilidad. «Algo que lleva ocurriendo continuamente en los últimos diez años», asegura el sindicato, que dice que se han marchado nueve policías por jubilación y diez por movilidad en este tiempo. Una situación que achaca a la «mala gestión» del Concello de Sada.