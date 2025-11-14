El Jardín Botánico de Culleredo reunirá a cientos de canarios
El concurso será del 15 al 21 de diciembre
El Jardín Botánico Ría do Burgo acogerá entre el 15 y el 21 de diciembre el XLVIII Concurso-Exposición Ornitológico de la Sociedad Coruñesa de Canaricultura. La cita reunirá cientos de canarios de distintas variedades, que llegarán al recinto el viernes 12 de diciembre.
El certamen cuenta con distintas categorías. Las aves podrán competir en color, postura, exóticos, periquitos, agapornis y muchos más. Habrá tres premios principales y los ganadores recibirán un diploma, trofeo y escarapela.
Además, se hará entrega del Trofeo Juan Lembeye Lartaud, que premia al criador con el título de campeón gallego. Los cinco participantes con más puntuación de los cinco mejores ejemplares podrán participar en una liguilla entre criadores, donde recibirán lotes de productos para la cría. Durante la exposición, los asistentes podrán participar en diversos sorteos. L a inscripción para el certamen abrirá próximamente.
