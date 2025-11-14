El PSOE alerta de una situación «insostenible» en los ambulatorios
Afirma que los vecinos se encuentran con listas de espera «inasumibles»
El PSOE de Arteixo denuncia la «grave situación» que viven los centros médicos del municipio por la falta de profesionales de atención primaria. «Esto provoca listas de espera inasumibles y deja a muchos pacientes sin poder acceder a su médico de cabecera en unos plazos razonables», afirma el portavoz del grupo socialista, Martín Seco.
Los socialistas recuerdan que, durante el verano, hubo centros como el de Vilarrodís que «quedaron varios días sin ningún médico, lo que provocó que muchas personas ni siquiera pudieran renovar una baja laboral». Añaden además que, lejos de mejorar, «la situación continúa, con vecinos y vecinas que tienen que esperar hasta 15 días por una consulta».
Seco reclama al Gobierno local que exija a la Xunta cubrir «de inmediato» las plazas vacantes de médicos de atención primaria y que defienda ante el Sergas «una atención sanitaria pública de calidad, porque la salud no puede esperar». El PSOE considera «intolerable e insostenible» que el Concello de «por buenas las excusas de la Consellería de Sanidade e ignoren las quejas ciudadanas».
