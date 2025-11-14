Teatro y música, el domingo en Abegondo con ‘Cabaré Climático’

El teatro futurista y la música en directo llegan este domingo a Abegondo con el do espectáculo Cabaré Climático. La función, enmarcada en la Rede Cultural de la Diputación, será en el centro cultural O Salón a las 19.00. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Los interesados pueden anotarse antes en el 981 647 909 o en cultura@abegondo.gal.