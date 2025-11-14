La Universidad Laboral, centro de excelencia de FP

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Universidad Laboral de Culleredo (A Coruña) se ha incorporado, en la especialidad de Náutica, a la red de centros de excelencia en FP, que se elevan a seis en Galicia, de 75 a nivel estatal. Así lo expusieron la ministra de Educación, Pilar Alegría, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en una visita al centro este viernes.

Este reconocimiento, según concretó Alegría, supone una inversión de un millón de euros en el centro «para que pueda seguir en la trayectoria de transformación digital, tecnológica y metodológica».

Esta financiación servirá para que «el profesorado pueda recibir formación y se subvencionarán los distintos proyectos de innvación e investigación aplicada», añadió.

La ministra apuntó que «hay 1,2 millones de jóvenes en Galicia» cursando estos estudios y destacó su alto nivel de empleabilidad. «Prácticamente, un 100% en muchísimos de los grados», señaló.

El conselleiro recalcó que Galicia es la segunda región de España con más centros de excelencia. «El 10% de los que existen en la red nacional», aseveró.

«En los últimos años, hemos experimentado una auténtica revolución silenciosa», expuso sobre la FP para apuntar que en la última década la matrícula se ha «duplicado» e incidir, también, en la importancia de la empleabilidad.

La ministra explicó que este servicio educativo «dota de profesionales a los sectores productivos básicos para poder tener estructuras laborales profesionalizadas y para mejorar la competividad de las empresas».

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, expresó su orgullo por el reconocimiento otorgado por el Ministerio a la Universidad Laboral. «Es un emblema de Culleredo, una escuela de vida grabada en el recuerdo de las miles de personas que se formaron en ella», afirmó.

El regidor consideró la distinción «muy merecida» y calificó al centro como «un motor para la inserción laboral de los jóvenes del municipio y también de Galicia».