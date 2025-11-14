Vecinos de Celas exigen a la Xunta que haga aceras en la AC-400

Los vecinos y vecinas de Celas, en el concello de Culleredo, presentarán alegaciones a los presupuestos de la Xunta para 2026 para reclamar la inclusión de una partida económica destinada a la construcción de aceras en la carretera AC-400, a su paso por el municipio. Según el Plan de Sendas de la AXI (octubre 2024), es prioritaria la ejecución de un tramo de menos de dos kilómetros entre Vinxeira Pequena y Peiro de Arriba, pero los presupuestos no contemplan fondos ni para el proyecto ni para su ejecución, aseguran los vecinos.