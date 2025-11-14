Xurxo Souto conversará co Padrón en Betanzos

O artista Xurxo Souto compartirá as súas reflexións co Padrón, o xastre e persoeiro betanceiro, este sábado, 15 de novembro ás 12.30 horas no local do Lar de Unta en Betanzos. Será un encontro cargado de historias, música, anécdotas e lembranzas coa que se busca repasar a historia da localidade.