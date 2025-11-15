El Aula do Mar de Mera mejora su muestra sobre la costa de Dexo
El centro de interpretación del Aula do Mar, situada en la antigua casa del farero de Mera, renovó el contenido de sus paneles interpretativos y añadió otros más para incrementar la divulgación del valor del patrimonio natural y cultural de la zona norte del municipio de Oleiros, en la que se halla el Monumento Natural de la costa de Dexo y Serantes. La información de los paneles se ofrece ahora en gallego, castellano e inglés.
La renovación de la muestra del Aula do Mar se suma a la reciente construcción de un aparcamiento en Canabal, la señalización y elaboración de planos de los senderos del Monumento Natural, la colaboración en proyectos de investigación con la Universidade da Coruña y la organización de rutas guiadas gratuitas para los visitantes de este espacio natural protegido.
