Bergondo busca a familiares de dos presos muertos en una fuga en Navarra en 1938

Fermín Ezkieta, autor del libro Los fugados del fuerte de Ezkaba, y Aurora Paz Viruet, miembro de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, ofrecerán el día 25 en el centro cultural A Senra una charla sobre la participación de dos bergondeses muertos en la que se considera la mayor fuga carcelaria realizada en Europa.

El Gobierno local de Bergondo busca con esta actividad rendir homenaje a las víctimas de aquellos hechos y también intentar averiguar las raíces locales de los dos bergondeses muertos en la fuga, por lo que invita a los vecinos a participar en la charla para que aporten datos sobre estas personas.

Ambos ponentes hablarán sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo de 1938 en el monte Ezkaba, situado junto a Pamplona, de donde se fugaron 795 presos republicanos, entre los que se encontraban los bergondeses Gerardo Gómez Lorenzo y Andrés Pardo Argüeso, aunque el segundo apellido podría ser también Agüero, según la investigación realizada. La escapada del fuerte acabó con 206 presos muertos en los montes y más de 14 fusilados en Pamplona.