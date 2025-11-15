El BNG exigirá catalogar los lavaderos y fuentes de Coirós

El grupo municipal del BNG de Coirós propondrá en el próximo pleno del Concello que se realice un inventario de las fuentes y lavaderos de la localidad y la inclusión de estos bienes en el catálogo de patrimonio. Los nacionalistas plantearán además la elaboración de un plan de limpieza urgente de esos elementos para retirar la vegetación y recuperar el funcionamiento de las canalizaciones, así como para controlar el estado del agua.

El BNG defenderá también en la sesión la redacción y desarrollo por el Concello de un plan de recuperación, conservación y señalización de las fuentes y lavaderos del municipio, entre las que destaca la Fonte do Ferrollo, debido a su singularidad.