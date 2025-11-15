El Concello de Arteixo estudia colocar un radar en Pastoriza tras tres siniestros en un mes

Después de tres accidentes de tráfico en un mismo mes —uno de ellos mortal— en la travesía de Pastoriza, concretamente en la curva de la AC-415, en la bajada hacia Oseiro y la urbanización Sol y Mar, el Concello de Arteixo ha iniciado una serie de actuaciones en el tramo con el fin de mejorar la seguridad viaria de la carretera, en la que el exceso de velocidad, señala, es el mayor riesgo.

La primera de ellas ha sido la renovación de la capa de rodadura de la vía para favorecer el agarre de los vehículos que circulan por la misma. Así lo asegura el concejal de Obras, José Caamaño, que explica que el siguiente paso será renovar la señalización vertical y horizontal de la carretera, además de aplicar marcas viales conocidas como dientes de dragón. Estas generan en los conductores una sensación de estrechamiento de la sección, un «efecto túnel», que induce a moderar la velocidad.

«Estamos poniendo todo de nuestra parte para reducir la siniestralidad en el tramo, aunque el principal problema es la velocidad», señala el edil, que apunta que el Concello estudia colocar un radar en la travesía para controlar la velocidad de los conductores. «La vía está limitada a 50, pero los coches que pasan por ella suelen venir de un tramo recto a más velocidad», sostiene.

La última víctima mortal: una mujer de 31 años

La última víctima mortal fue una mujer de 31 años, vecina de Camariñas, que falleció el pasado mes de septiembre en la travesía de Pastoriza tras perder el control de su vehículo. Y, dos semanas después de este siniestro, se registraron otros dos accidentes en el mismo punto.

A raíz de esto, la oposición y algunos colectivos vecinales de Arteixo recordaron que los residentes llevan tiempo alertando de la peligrosidad de este tramo. Denunciaron desde salidas de vía hasta choques contra viviendas y deslizamientos en la calzada que incluso han llegado a interrumpir el tráfico.

Los vecinos propusieron la instalación de badenes reductores en dirección a Oseiro y la colocación de señalización luminosa de encendido aleatorio, además de reforzar los controles de velocidad.

Como parte de estas reclamaciones, insistieron en que la acumulación de siniestros demuestra que las medidas actuales resultaban insuficientes. También subrayaron que las incidencias recientes refuerzan la urgencia de actuar para reducir el riesgo en una de las zonas que consideran más conflictivas de la red viaria local.