Jóvenes de Arteixo en un intercambio con Eslovaquia
Seis jóvenes de Arteixo participan estos días en un intercambio internacional en Eslovaquia con jóvenes de Serbia, Turquía y Ucrania, dentro del programa Erasmus+ y organizado por la Asociación Fair Play Tours. La iniciativa promueve la convivencia entre distintas culturas, el deporte y la educación en valores, ofreciendo a los participantes una experiencia «única de aprendizaje y cooperación». Durante la actividad, los jóvenes realizan diversos talleres y dinámicas que refuerzan la amistad y el entendimiento entre distintos países.
