La Valedora tramitó 57 quejas por el estado del colegio O Graxal en 2024

El estado de «insalubridad» en el CEIP Plurilingüe de O Graxal, en Cambre, provocó que la Valedora do Pobo tramitara hasta 57 expedientes de quejas en 2024 por este asunto, según refleja el informe de la institución del año 2024.

La Valedora desgrana en este documento que fue «la falta de pago a la empresa encargada de la limpieza» lo que provocó un «entorno insalubre, lleno de polvo y suciedad, que estaba provocando un aumento significativo en las enfermedades respiratorias entre los niños». El informe califica de «inaceptable» que los alumnos estuvieran expuestos a estas condiciones en un entorno escolar. Dentro de esta situación, el deterioro de la limpieza en los baños del colegio se consideró «especialmente preocupante».

El Concello, entonces liderado por la formación Unidos por Cambre, explicó en respuesta a la Valedora que el servicio de limpieza estaba en manos de un contrato en precario y que desde hacía al menos un año el Ayuntamiento no había abonado las facturas. Esta situación derivó en un ERTE de los trabajadores que comenzó en noviembre de 2023 y terminó en marzo de 2024, cuando los empleados volvieron a sus puestos.

Sin embargo, el Concello volvió a observar en abril de ese mismo año que no se estaban llevando a cabo las tareas, por lo que acabó declarándose una emergencia sanitaria en el centroy se contrató de urgencia el servicio de limpieza en mayo de 2024. Al cierre del año, el informe destaca que los servicios municipales se estaban haciendo cargo de la redacción de nuevos pliegos para licitar un nuevo contrato.

Aunque en cómputo global fueron los vecinos de Carral los que registraron más reclamaciones— 180 en total, 170 de las cuáles fueron por la falta de profesorado el colegio Vicente Otero Valcárcel— fue el Ayuntamiento de Cambre del que más se quejaron los vecinos del área metropolitana de A Coruña. Los cambreses remitieron a la Valedora do Pobo 26 reclamaciones en 2024 sobre servicios de competencia municipal. Entre los expedientes incoados por la institución se reflejan problemas con el pago de facturas del servicio de suministro eléctrico, de limpieza, y a otras empresas, además de quejas por el cierre de una cancha de futbito por la caída de un árbol.

Durante el 2024, la institución también remitió una recomendación al Ayuntamiento para que «de forma urgente» cambiara la ordenanza del impuesto de circulación. La Valedora aconsejó eliminar el requisito de la necesidad de asistencia de una tercera persona para lograr la exención al gravamen. De esta forma, señala el informe, las personas con discapacidad podrían acceder «lo más pronto posible» a la ventaja. El documento indica que al cierre de la elaboración todavía no estaban pendientes de conseguir una respuesta del Concello.