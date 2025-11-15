La Xunta estima que 105 vecinos de Mera están en una zona inundable

La Xunta propone incluir una nueva zona de peligro de inundaciones en Oleiros, en la parroquia de Mera. Los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación del ciclo 2028-2033 , redactados por Augas de Galicia y en exposición pública, señalan que un posible desbordamiento del río Serantes afectaría a unos 105 residentes y podría suponer un riesgo económico de 26.225 euros al año por daños materiales.

El área de riesgo potencial significativo de inundaciones es una de las nuevas propuestas por el Ejecutivo gallego en la provincia. En esta se incluye el entorno urbano de 1,1 kilómetros del río Serantes y el Xientiña, que nutre la laguna de Mera, hasta la desembocadura. En el documento, Augas de Galicia señala que ya se produjeron anegaciones en diciembre de 2022. Este año, en febrero, los vecinos también tuvieron que achicar agua de sus bajos y garajes por el mismo problema.

En la propuesta de Augas de Galicia también se destaca que inundaciones pueden afectar a patrimonio cultural como la Casa da Braña, elemento catalogado, así como el puerto de Mera y una zona de baño de la playa. La zona de riesgo no afecta a instalaciones industriales ni a ninguna estación depuradora de agua.