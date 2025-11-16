Arteixo impulsa toda una semana de actividades por el 25N

El CIM de Arteixo organiza, entre el 21 y el 29 de noviembre, un amplio programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La programación dará comienzo el viernes 21 con la representación de la obra As agoridas, de la compañía Teatro Ningures, en el auditorio del centro cívico cultural de Arteixo.

El sábado 22 tendrá lugar la séptima andaina contra la violencia de género, una caminata urbana de cuatro kilómetros con salida a las 10.00 horas desde el Campo da Festa, que incluirá chocolatada con churros y música. Las 500 primeras personas inscritas recibirán un obsequio conmemorativo.

Las actividades continuarán el martes 25 con la iluminación en color violeta de la fachada del Concello y diversos obradoiros de igualdad y prevención en centros educativos.

El sábado 29 se celebrará un taller de defensa personal dirigido a mujeres y niñas mayores de 13 años, mientras que durante todo el mes permanecerá abierta la exposición Chicas nuevas 24 horas, inspirada en el documental de Mabel Lozano.