Betanzos cerrará el miércoles la inscripción en su Semana do Pincho

RAC

Betanzos

Los establecimientos hosteleros que deseen participar en la edición de este año de la Semana do Pincho de Betanzos, que se celebrará entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre, podrán hacerlo hasta el próximo miércoles. Las solicitudes pueden realizarse a través de la sede electrónica municipal.

