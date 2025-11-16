Betanzos cerrará el miércoles la inscripción en su Semana do Pincho
Betanzos
- Fallece un larachés de 36 años en un accidente cerca de Ledoño
- El juzgado ordena al Concello de Sada depositar 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- Clara González, adiestradora de Arteixo: «En la adolescencia, los perros sienten tanto que a veces olvidan lo aprendido»
- Arteixo oferta 36 viviendas de obra nueva en la renovada Travesía de Pastoriza
- La Fiscalía recurre la sentencia por la demolición de Casa Carnicero, en Oleiros
- Fallece un larachés de 36 años en una colisión múltiple cerca de Ledoño
- Hartazgo y resignación en el puerto de Betanzos por las inundaciones: «Esto no va a dejar de pasar»
- Una tortuga marina de 300 kilos aparece varada en una playa de Arteixo