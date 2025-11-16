Enrique Lista: «Procuro hacer cosas explícitamente absurdas»

Una pequeña nevera azul es la única pieza en la nueva exposición de Espacio Peculiar, el rincón de arte contemporáneo en el mercado de Perillo. En su interior el objeto alberga doce historias que nunca ocurrieron, una recopilación de las obras del artista Enrique Lista que nunca llegaron a crearse.

«Aparentemente no hay nada que inaugurar», admite Lista. El artista explica que la muestra en el mercado de Perillo es un reflejo de cómo se siente él en su profesión. «Estoy dentro y fuera del arte al mismo tiempo, se me acoge pero tengo serias dudas con respecto a lo que puedo ofrecer», señala.

Por eso, cuando la comisaria Agustina Marani le llevó como única propuesta hacer algo con una nevera, a Lista se le ocurrió deshacerse de todas esas dudas y exponer simplemente sus ideas. «Todos los proyectos tienen la premisa de ser realizables, pero tienen también cierto toque de humor, a veces tienen cierto juego con esto del arte», explica sobre la propuesta el artista.

Uno de estos proyecto, el que leyó luego al público que se acercó a la inauguración, lleva por título Proyecto para arruinar una inversión, en el que Lista expresa la idea de comprar una acuarela de alguien reputado, guardarla en la nevera y «dejar que el tiempo y la humedad hagan su trabajo».

La muestra se enmarca dentro de la iniciativa Ser caminos de Cabra, de la comisaria Marani. El proyecto invita a artistas locales a intervenir con un objeto cotidiano y convertirlo en una nueva obra efímera. «Exponer en una nevera es un gesto político personal: una forma de romper con lo institucional, de construir desde lo pequeño y reivindicar lo doméstico como espacio de pensamiento y acción», indica la comisaria.

El entendimiento de esta obra no podría estar completo sin reflexiones sobre el espacio en el que se encuentra. «Es bonito ver cómo se crea comunidad, que una señora que viene a comprar la fruta pueda pararse y preguntar de qué se trata la exposición», dice Marani. «Quizás no le interesa ir a museos, pero aquí en cambio se lo encuentra un día cualquiera. Y ese es un poco la intención de esto, que se hagan, que se rompan los esquemas de que el arte contemporáneo es frío, que no es para mí, que no lo entiendo... y acercarlo con esa calidez para hacerlo más poroso y más cotidiano», destaca.

«Se me podría reprochar que en realidad no estoy haciendo nada», confiesa el artista, pero defiende que el contexto del arte contemporáneo es lo que le permite llevar a cabo este tipo de acciones. «Procuro hacer cosas que son explícitamente absurdas o que no requieren una habilidad técnica especial o ese tipo de cosas, para seguir jugando con la elasticidad de este mundo», añade.

«Ser artista básicamente consiste en que seas aceptado como tal dentro del contexto del arte y al final te lleva a una serie de normas que no están escritas pero de alguna manera todo el mundo las sabe», reflexiona Lista.

Durante la inauguración, los que se acercaron estuvieron leyendo con atención las «pequeñas ideas y gags» del artista. Los asistentes comentaron después en corrillos sus reflexiones sobre la intervención performática, intercambiando opiniones. Uno de ellos, de los menos escépticos, sentenció el asunto diciendo: «Algunas piezas de arte son para llenar paredes y otras para llenar el alma». La exposición es de entrada gratuita y se podrá visitar durante dos semanas en la galería de Espacio Peculiar