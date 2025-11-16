Dos personas excarceladas tras un accidente nocturno en la Tercera Ronda en Culleredo
Sucedió en el kilómetro 4 de la AC-14 cerca de la medianoche de este sábado
Un accidente al filo de la medianoche en la Tercera Ronda implicó la excarcelación de dos personas que quedaron atrapadas en un vehículo. Este turismo fue el único afectado en un suceso en el que, según relata el 112, el coche se fue contra la mediana.
Sucedió alrededor de las 23.45 horas de este sábado en el kilómetro 4 de la AC-14, a la altura de Culleredo. Tras el siniestro había dos personas que no eran capaces de salir por sus propios medios.
La central de emergencias gallega informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bombeiros de Arteixo y a la Guardia Civil de Tráfico.
Fue necesario el uso de material de excarcelación para liberar a los dos implicados, que después serían atendidos por personal sanitario que se desplazó a la zona.
