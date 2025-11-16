Portos contratará a Amarradores de Ferrol el dragado del puerto de Miño
Ultima el proceso para acometer la obra, demandada desde hace más de una década por usuarios y Concello | La dársena es inservible en bajamar por la acumulación de sedimentos
Portos de Galicia ha finalizado el concurso para el dragado del puerto de Miño, una obra demandada desde hace más de una década para solventar los problemas derivados de la acumulación de sedimentos, que dejan totalmente inservible esta dársena en bajamar. Salvo imprevisto, la actuación será realidad en unos meses.
La mesa de contratación propone contratar esta obra a Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol, la única empresa que presentó oferta para acometer este dragado y el de los puertos de Maniños-Barallobre y Pontedeume.
La mesa de contratación propone adjudicar esta actuación a Amarradores de Ferrol y ya solo queda formalizar el contrato.
Los trabajos salieron a contratación en julio por 939.000 euros, impuestos incluidos. El presupuesto de la obra asciende a 274.652 euros. La obra comenzarán previsiblemente este otoño y se desarrollará sobre una superficie de 7.887 metros cuadrados. Portos prevé retirar cerca de 15.112 metros cúbico para garantizar la «funcionalidad» de esta dársena, que «lleva años colmada», lo que «condiciona sobremanera su explotación». «En cada bajamar las embarcaciones quedan atrapadas en la arena», detalla el estudio.
El dragado del puerto de Miño ha sido reclamada insistentemente por los usuarios y el Concello. Portos de Galicia inició en 2012 los trámites para acometer esta actuación, pero no llegó a culminar el procedimiento.
La obra pretendida entonces era mucho más ambiciosa. El organismo llegó a adjudicar por cuatro millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Corsán Coviam Construcción y Canalizaciones los trabajos para dragar y ampliar este puerto deportivo.
El contrato fue anulado posteriormente por el daño que provocaría esta actuación en los bancos marisqueros. La anulación de la adjudicación obligó en aquel momento a Portos de Galicia a indemnizar con alrededor de 217.000 euros a la adjudicataria.
El Concello de Miño celebra la reanudación de la obra que, espera, contribuirá a impulsar esta dársena deportiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un larachés de 36 años en un accidente cerca de Ledoño
- El juzgado ordena al Concello de Sada depositar 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- Clara González, adiestradora de Arteixo: «En la adolescencia, los perros sienten tanto que a veces olvidan lo aprendido»
- Arteixo oferta 36 viviendas de obra nueva en la renovada Travesía de Pastoriza
- La Fiscalía recurre la sentencia por la demolición de Casa Carnicero, en Oleiros
- Fallece un larachés de 36 años en una colisión múltiple cerca de Ledoño
- Hartazgo y resignación en el puerto de Betanzos por las inundaciones: «Esto no va a dejar de pasar»
- Una tortuga marina de 300 kilos aparece varada en una playa de Arteixo