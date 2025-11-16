Los socialistas de Oleiros responsabilizan al Multiusos de la subida de impuestos

El PSOE acusa y vincula directamente la «pérdida» de calidad de los servicios públicos y el aumento de impuestos en el municipio al «desmesurado» coste del proyecto del Multiusos. Según los socialistas, esta infraestructura se está «tragando» buena parte del presupuesto de inversión a costa de mantener limpieza, parques y redes de saneamiento.

«En concreto, para 2025 se han presupuestado 8.036.029 euros para el Multiusos, equivalentes al 20% del total del presupuesto municipal, mientras que los ingresos previstos por la venta de suelo apenas alcanzan 1.954.166 euros, dejando una diferencia de más de seis millones», aseguran los socialistas, que dicen que se financia con subidas de impuestos y tasas a los vecinos. «No se paga con la venta de suelo, sino con la presión fiscal sobre la ciudadanía», subrayan.

La agrupación también denuncia que los primeros temporales han mostrado las consecuencias de esta gestión: ramas caídas o pendientes en los árboles, sumideros atascados y balsas de agua que dificultan la circulación. «Los fondos que deberían destinarse al mantenimiento se están desviando al Multiusos, y eso se nota en parques, paseos y espacios públicos, donde la madera y otros elementos se deterioran hasta que es necesario reemplazarlos con contratos menores adjudicados a dedo», explican.

Para los socialistas, el Multiusos es un proyecto «faraónico» que carece de un plan de explotación que indique su retorno económico, usos concretos o costes de mantenimiento anuales en energía y personal. Señalan que la obra podría haberse ejecutado de manera más racional, con un espacio polivalente sin comprometer tanto presupuesto ni provocar subidas fiscales consecutivas.

El PSOE advierte así que «la obsesión» por completar el Multiusos está provocando un «deterioro visible de la calidad de vida en Oleiros, afectando directamente a los servicios que los vecinos utilizan a diario».