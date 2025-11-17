Adjudicada la redacción del proyecto para la pasarela del castillo de Santa Cruz de Oleiros

La Dirección General de Costa y Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha adjudicado este lunes la redacción para el proyecto de la pasarela del Castillo de Santa Cruz en Oleiros. La infraestructura peatonal sufre una degradación importante y el pasado mes de octubre vio como se desprendía una de las láminas de hierro.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, lleva demandando desde hace más de dos años que el Ministerio se haga cargo de esta obra. El regidor había entregado un proyecto ya redactado a Costas, para que interviniera cuanto antes en la pasarela que conecta uno de los lugares más emblemáticos del municipio. García exigió que se aborde "de inmediato" la situación y se contraten las obras para sustituir la pasarela, que el Ayuntamiento cifra en un millón de euros. "Miles de personas transitan durante todo el año por la pasarela para acceder al castillo, uno de los espacios públicos más destacados de Oleiros y uno de los grandes reclamos turísticos de Galicia", afirmó el Concello en octubre.

El Ayuntamiento de Oleiros también había realizado comprobación que resultaron en un informe que destacaba "deterioros significativos" por la exposición del camino de 146 metros al agua y organismos xilófagos; una "corrosión generalizada en dinteles pilas y tablero" y "agujereados de la chapa". El documento redactado por una ingeniería apuntaba a "pérdidas excesivas de material" en algunos puntos, que podían alcanzar el 70% en algunos tramos, y advertía también de "ciertos incumplimientos funcionales" en las barandillas.

Costas finalmente adjudica a la empresa Inés Ingenieros el contrato por 65.423,33 euros, con impuestos. La adjudicataria tendrá 10 meses para elaborar una solución viable para la pasarela. El proyecto tendrá que ser redactado en diez meses y deberá incluir estudios previos como los trabajos batimétricos, geológicos y geotécnicos y los informes de patrimonio e integración paisajística. En los pliegos el organismo estatal ya optaba por sustituir por completo la infraestructura peatonal, de más de 25 años de antigüedad, y construir una nueva en la misma ubicación.