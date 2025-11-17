Bergondo tiene los compradores de vivienda más jóvenes de la comarca de A Coruña

El encarecimiento de los precios de la vivienda hace que cada vez más compradores retrasen la edad en la que adquieren su primera casa o piso. En el área metropolitana de A Coruña, los más jóvenes de media se encuentran en Bergondo, con 39 años. Según datos del Consejo General del Notariado, es también el único municipio donde los clientes bajan de los 40.

El perfil de estos nuevos propietarios difiere también en otros aspectos de los ayuntamientos de la zona. Las estadísticas de los notarios destacan que, desde septiembre de 2024 a agosto de 2025, en la localidad, un 37,5% de las personas que han comprado una vivienda están entre los 31 y los 40 años. Un 97% de ellos compraron casas, todas ellas de segunda mano. Bergondo es, sin embargo, donde más han escalado los precios en el último año, un 41,73%, situándose en los 260.879 euros de importe medio.

En cambio, en el municipio vecino de Sada, donde están los propietarios de mayor edad, con unos 50 años de media, se adquirieron mayoritariamente pisos. En esta misma localidad, el porcentaje de personas de menos de 40 años que compraron una vivienda representa tan solo un 21,85%. Aunque en Sada también se ha incrementado el coste de la vivienda casi un 6% desde el año pasado el importe medio por compra se sitúa en los 171.666 euros.

En la comarca, la media de edad para hacerse con un inmueble es de 44,8 años. Casi tres años menos que la media nacional y gallega, de acuerdo con las estadísticas de los notarios. A la cabeza de los más jóvenes están, además de Bergondo, las localidades de Cambre y Carral, donde los nuevos dueños tienen 41 años de media. Son lugares donde la vivienda se ha encarecido un 20,6% y un 15,6%, respectivamente en el último año. En cambio, en los municipios donde más alta es la media de edad, como Betanzos, los precios subieron un 2,6%.

Oleiros sigue siendo la localidad del área metropolitana coruñesa con más demanda entre los compradores. En la localidad, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, se produjeron 407 compraventas. Es también donde las viviendas son más caras, con un precio medio de 312.666 euros. La media de edad de estos propietarios se sitúa en los 45 años, aunque con diferencias entre parroquias, siendo Dorneda la zona con los más jóvenes, con 39 años.

Arteixo, con unas 334 compraventas realizadas en el último año, es otro de los grandes puntos de interés en la comarca. En este municipio la edad media para hacerse con una vivienda es de 46 años, al igual que en Culleredo, pero la escalada de precios se sitúa entre las más altas, con un incremento de casi el 22% en el último año. El único ayuntamiento donde se han abaratado las casas es su vecino A Laracha, donde el coste bajó un 2,94%.