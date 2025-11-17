Una grúa especial coloca la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro

El multiusos de Bastiagueiro ha conquistado un nuevo hito en su construcción este lunes 17 de noviembre con la colocación de su cúpula. El alzado de la estructura ha sido posible con la utilizaciuón de una grúa especial con capacidad de carga de 750 toneladas. "Va a ser todo un espectáculo en un edificio singular", declaba el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, el pasado jueves al explicar cómo se iba a proceder a esta fase de la construcción del multiusos.

La cúpula que cubrirá el edificio ha sido montada en el interior del propio recinto. Ocupa una superficie total de 1.450 metros cuadrados, con un perímetro de 135 metros y 41,5 metros de diámetro. La estructura cuenta con un tambor de hormigón y cristal, que después será cubierto de vegetación para integrarse en el entorno.

Una grúa especial monta la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro. / Casteleiro

El arquitecto, Fernando Martínez, ha definido el inmueble como "un edificio flexible, capaz de albergar distintos usos, donde cada apertura convierte lo natural en escenario y lo cotidiano en experiencia. Un recuerdo de que la arquitectura puede ser soporte, umbral y horizonte... todo al mismo tiempo".

La construcción del multiusos es una de las grandes inversiones del municipio de Oleiros. La obra, en un principio presupuestada por 11,5 millones de euros y que supera ahora los 13,5 millones en total, seguirá su desarrollo durante el año 2026, sin una fecha concreta de apertura. El multiusos absorbe el 32% del dinero destinado a obras el próximo año. El recinto final está previsto que tenga un aforo de hasta 4.000 personas.

El objetivo del Concello es convertir el multiusos en una "enorme flor de luz que se construye para llenar de vida sus paredes y el alma de sus visitantes", y que además sea "uno de los vértices de la vida cultural y hasta económica de Oleiros". El Ejecutivo local espera albergar en el lugar desde conciertos y competiciones deportivas hasta congresos y convenciones. El recinto estará situado en la avenida Che Guevara, a apenas 20 minutos andando desde Perillo, Santa Cristina y Santa Cruz.