Arteixo inicia una campaña para mejorar el reciclaje

Arteixo instalará un cierre digital en el contenedor de orgánico para que solo los que hayan separado los residuos puedan depositarlos en el recolector. Con esto, el Ayuntamiento busca iniciar una campaña para reducir un 15% el recibo de la basura de 2026.

El Concello explica que estos contenedores son los más sensibles a que entren otro tipo de residuos y que una vez una bolsa con basura mezclada entra en un recolector inhabilita el reciclaje de todo su interior. Esta campaña de selección comenzará en el núcleo de Arteixo y se extenderá posteriormente al resto de parroquias. Todos los contenedores de orgánicos ya cuentan con un lector de tarjetas. El Ayuntamiento recuerda que fue el primer municipio en Galicia en instalar las cinco isletas de contenedores de reciclaje según los estándares europeos.

Los vecinos que quieran sumarse al nuevo programa de reciclaje tendrán que pedir una tarjeta electrónica que les permitirá abrir el contenedor y depositar allí los restos en una bolsa compostable. Los trámites deben realizarse poniéndose en contacto con el correo bonificacionrsu@arteixo.org o también acudiendo en persona a la casa consistorial en Arteixo. Una vez presentada la solicitud se recibe la tarjeta electrónica y se accede al descuento de la tasa que se pagará en 2026.