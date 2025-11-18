Asamblea del ANPA del conservatorio de Culleredo
Culleredo
La Asociación de Nais e Pais (ANPA) del Conservatorio Profesional de Música de Culleredo celebra este miércoles, a las 19.15 horas, su asamblea ordinaria para el curso 2025-2026. Entre el orden del día está la renovación de los cargos de la junta directiva, el resumo de actividades del año escolar pasado y la propuesta de iniciativas para el actual. También se presentarán las cuentas de la entidad y habrá espacio para ruegos y preguntas.
