Asamblea del ANPA del conservatorio de Culleredo

La Asociación de Nais e Pais (ANPA) del Conservatorio Profesional de Música de Culleredo celebra este miércoles, a las 19.15 horas, su asamblea ordinaria para el curso 2025-2026. Entre el orden del día está la renovación de los cargos de la junta directiva, el resumo de actividades del año escolar pasado y la propuesta de iniciativas para el actual. También se presentarán las cuentas de la entidad y habrá espacio para ruegos y preguntas.