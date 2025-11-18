Avelino González protagoniza un espectáculo gratis por el 25-N

El artista Avelino González ofrecerá este viernes, a las 20.30 horas, un pase gratuito de su monólogo Eran elas! en el Auditorio del Edificio de Servizos Múltiples de O Burgo. En el espectáculo revisita los cuentos clásicos planteando que los príncipes azules son un invento moderno y antes las protagonistas se valían por sí mismas. Es parte del programa Culleredo en Escena, de la programación municipal especial del 25N y la Red Cultural de la Diputación, y hay que pedir antes reserva en el edificio que albergará el espectáculo o a través del teléfono 981.665.597.