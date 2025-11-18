Cambre firma el convenio para transferir 63.000 euros a Sementeira

El Concello de Cambre y la escuela de música y banda Sementeira firmaron este lunes el convenio pendiente para transferirle a la agrupación las ayudas municipales, que, según indican fuentes del Gobierno local, serán de 63.000 euros. El acuerdo se enviará a la asociación para que esta «aporte la documentación precisa», reciba los fondos y pueda financiar sus actividades.

El pasado mes de julio, el pleno de Cambre aprobó, con voto a favor de todos los grupos excepto del PP, que ocupa la Alcaldía y se abstuvo, una moción presentada por Unión por Cambre que denunciaba la «situación extrema» de Sementeira. El acuerdo apostaba por crear una mesa de trabajo con la asociación, creada en 1978 y que cuenta con más de dos centenares alumnos. A finales del mes pasado, el Concello de Cambre anunció que había dado la orden de priorizar el pago al Club Ciclista Cambre, en «situación crítica», e indicó que la de Sementeira estaba «prácticamente resuelta» a falta «únicamente de la firma formal, un trámite que se realizará los próximos días».

Cambre arrastra un problema de pago de subvenciones a entidades deportivas y culturales, y el pasado mes de octubre el pleno aprobó una moción de Unión por Cambre (que gobernó hasta el pasado mes de abril) para la modificación de los presupuestos vigentes, prorrogados desde 2024, y la aprobación de un suplemento de crédito de 1,3 millones, para pagar las anualidades atrasadas a las diferentes asociaciones y clubes. El PP acusó a Unión por Cambre de «abandonar» a las entidades y no hacer «nada» para mejorar su situación durante años.

El Concello afirma que ha elaborado un proyecto de modificación de transferencia de crédito de 111.873,71 euros, consensuado «con servicios de deportes, cultura e intervención», que permitirá destinar fondos a entidades locales. También indica que está elaborando una propuesta de «becas y premios», que incluirá clubes de fútbol, baloncesto y el Club Ciclista, así como galardones «de fiestas populares como el Entroido».

Estas últimas ayudas son, según la versión municipal, subvenciones «aprobadas por el Gobierno [local] anterior y que nunca fueron abonados». El Gobierno local defiende su «compromiso de trabajar con transparencia y ofrecer soluciones reales a la ciudadanía», apartándose de la «demagogia» y «estrategias políticas».

Endesa suministrará la energía a los edificios municipales

El Concello de Cambre adjudicó la semana pasada el suministro de electricidad a los edificios y viales municipales. La empresa encargada será Endesa, a cambio de algo más de 345.000 euros, y la licitación se realizó a través de la Central de Contratación la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El Gobierno local del PP, que ocupa la Alcaldía desde abril, afirma que el servicio de suministro eléctrico llevaba sin contrato «desde finales de 2019», y engloba esto en el «abandono de los servicios básicos» que achaca al anterior Ejecutivo municipal, de Unión por Cambre. La información que aparece en la web de contratación pública indica que el contrato se firmó en base a un acuerdo marco de octubre de 2024, de la época del Gobierno local anterior.

El Ayuntamiento defiende que se trata de un «importante ahorro económico», pues la previsión inicial de gasto del suministro «se situaba en torno a los 600.000 euros». También acaba de adjudicar el suministro de materiales para el funcionamiento de la brigada municipal durante tres años, con una inversión que «supera los 30.000 euros municipales». Incluye el suministro de asfalto y materiales como canaletas.