La «colmena» del multiusos de Bastiagueiro ya cuenta con su cúpula

El multiusos de Bastiagueiro ya tiene su cúpula. Tras un intento fallido en la colocación el lunes por la mañana, la estructura finalmente se izó y colocó en su sitio sobre las 16.15 horas de la tarde. En la operación participaron una decena de operarios, además de una grúa especial con capacidad de carga de 750 toneladas.

Los trabajos comenzaron sobre las 11.00 horas, ante la presencia de autoridades del Concello de Oleiros y responsables de la obra, que asistieron al enganche de la estructura con la grúa. Sin embargo, la complejidad de la operación y los problemas para alzarla nivelada obligó a detener la maniobra desde las 13.00 horas hasta la primera hora de la tarde. A la segunda fue la vencida y en apenas media hora los operarios estaban sujetando la red de aceros a las paredes.

Casteleiro

«Es un acontecimiento histórico para Oleiros y para la comarca de A Coruña», explicó el alcalde Ángel García Seoane. «Era una obra muy demandada por nuestro Gobierno, que va a permitir que tener espectáculos a todos los niveles», declaró el regidor, que añadió que el recinto tendrá capacidad para acoger hasta 4.000 personas en conciertos, congresos y eventos deportivos y artísticos.

El alcalde también desveló el nombre de este «edificio singular»: A Colmea. «Es parecido a una colmena, aquí trabaja todo el mundo, hay todo tipo de actividad. Aquí también queremos hacer un trabajo para el futuro cultural, deportivo y social», sentenció García Seoane.

Completada la colocación de la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro / Casteleiro

La cúpula que cubre ya el edificio ha sido montada en el interior del propio recinto. Ocupa una superficie total de 1.450 metros cuadrados, con un perímetro de 135 metros y 41,5 metros de diámetro, hecha con cimbras de acero. El edificio final es un tambor de hormigón y cristal, que después será cubierto de vegetación para integrarse en el entorno.

El arquitecto, Fernando Martínez, ha definido el inmueble como «un espacio muy abierto a que pasen muchas cosas en él, está pensado desde el mínimo común múltiple», explicó a los medios este lunes el técnico. El objetivo inicial del recinto es que tuviera «poco impacto visual». «Por eso desde fuera se ve como una pirámide que va decreciendo en altura para que el impacto visual sea menor y se pueda ver el bosque que tiene detrás», dice Martínez. La forma circular del interior nace también de una «idea democrática» para que todos los espectadores estén a la misma distancia del foco.

La inauguración del recinto de 4.000 personas está prevista para finales del 2026

La inauguración del recinto está prevista para finales de 2026, según precisó García Seoane, ya que todavía está pendiente de no solo acabar la estructura sino también de amueblarlo y terminar las instalaciones interiores. Para amueblarlo el Ayuntamiento oleirense cuenta con una ayuda de la Diputación de A Coruña de 400.000 euros para una grada retráctil, así como fondos europeos para equipos de sonido. En total, el presupuesto para el recinto escala a los más de 13 millones de euros, 6,3 de los cuales se prevén ejecutar en el 2026.

Además, señaló el regidor, está pendiente de urbanizar el entorno del multiusos, de crear nuevas plazas de aparcamiento y de llegar a un acuerdo con la Facultad de INEF para hacer uso también de su aparcamiento para eventos.

La construcción del multiusos es solo una de las piezas en el puzle de Bastiagueiro, que se convertirá en un campus deportivo «único» con la cesión del estadio de INEF y la creación de un centro de alto rendimiento en un futuro.