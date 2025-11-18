Excursión para mayores de Paderne a un balneario lucense

El Concello de Paderne organiza a las 09.30 horas del 26 de noviembre una excursión para personas de 60 o más años al balneario del Hotel SPA Attica21 de Vilalba (Lugo). La salida será en autobús desde la Casa do Concello y la sesión se realizará de 11.00 a 12.30 horas. Las plazas son limitadas, y se pueden reservar llamando al teléfono 981.797.001 o escribiendo al correo cultura@concellodepaderne.com. La actividad está dirigida preferentemente a vecinos.