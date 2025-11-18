Excursión para mayores de Paderne a un balneario lucense
Paderne
El Concello de Paderne organiza a las 09.30 horas del 26 de noviembre una excursión para personas de 60 o más años al balneario del Hotel SPA Attica21 de Vilalba (Lugo). La salida será en autobús desde la Casa do Concello y la sesión se realizará de 11.00 a 12.30 horas. Las plazas son limitadas, y se pueden reservar llamando al teléfono 981.797.001 o escribiendo al correo cultura@concellodepaderne.com. La actividad está dirigida preferentemente a vecinos.
- Fallece un larachés de 36 años en un accidente cerca de Ledoño
- El juzgado ordena al Concello de Sada depositar 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- Clara González, adiestradora de Arteixo: «En la adolescencia, los perros sienten tanto que a veces olvidan lo aprendido»
- Dos personas excarceladas tras un accidente nocturno en la tercera ronda en Culleredo
- Teresa Regueiro, veciña de Cerceda: «En tan só unha semana podemos ter unha perda duns 40 ovos»
- La Fiscalía recurre la sentencia por la demolición de Casa Carnicero, en Oleiros
- Fallece un larachés de 36 años en una colisión múltiple cerca de Ledoño
- Una tortuga marina de 300 kilos aparece varada en una playa de Arteixo