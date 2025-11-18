La Fundación Amancio Ortega financia la ampliación del centro Ricardo Baró de Aspronaga en Oleiros

El centro residencial Ricardo Baró de Aspronaga en Oleiros será ampliado gracias al convenio de colaboración firmado este martes en la Fundación Amancio Ortega que permitirá construir dos nuevos módulos residenciales para alojar a 26 residentes, 10 menores y 16 adultos. La superficie total construida, que comprende las habitaciones dobles e individuales, dependencias residenciales, espacios comunes y zonas exteriores ajardinadas, asciende a 7.000 metros cuadrados. La Fundación Amancio Ortega aportará doce millones y medio de euros para su construcción y equipamiento.

La presidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez Marcote, y el presidente de Aspronaga, Nicanor Álvarez Álvarez. / LOC

En la actualidad, el centro de Aspronaga cuenta con 70 residentes y, gracias a su ampliación, podrá prestar una atención diferenciada entre los menores de edad a cargo del centro y los adultos con grandes necesidades de apoyo. El modelo de atención centrada en la persona (ACP) permite prestar una atención integral individualizada y ofrecer una rehabilitación tanto física como cognitiva gracias a las nuevas instalaciones que facilitarán la realización de actividades de convivencia en grupos pequeños más homogéneos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad intelectual.

Desde 1989, el centro atiende las necesidades de personas con discapacidad intelectual y otros trastornos asociados. Ofrece régimen residencial, servicios sanitarios y de atención básica como enfermería, medicina, fisioterapia y cuidados personales, además de servicio de terapia, rehabilitación e inclusión social.