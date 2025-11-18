Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»

¿Qué la motivó a coger las riendas de la asociación?

Lo hice porque considero fundamental que nos apoyemos entre nosotros y que Sada vuelva a ser una localidad con vida y color. Recuerdo que cuando era pequeña los autobuses llegaban llenos; eso ha cambiado mucho. Vivimos en un lugar precioso, pero no le sacamos todo el partido que podríamos.

¿Cómo diría que se encuentra a día de hoy el comercio local de Sada?

Hoy mucha gente prefiere los grandes centros comerciales o comprar por internet, pero en muchos casos es simplemente porque no conocen lo que tienen al lado. Yo compro el pan en mi barrio y voy a la carnicería del vecino porque sé que la calidad es muy buena. A veces escucho que en Sada está cerrando todo, pero eso ocurre porque no consumimos aquí. Es responsabilidad nuestra, aunque también por eso estamos más unidos que nunca: necesitamos dar a conocer lo que ofrecemos y demostrar que no siempre hace falta irse fuera.

¿Cuáles son los objetivos que tienen desde la nueva dirección?

Nuestro objetivo principal es apoyar al comercio y facilitar que la gente nos conozca más. En Navidad organizaremos un gran sorteo y dos tardeos navideños para animar a los vecinos a pasear y comprar en Sada. No podemos competir con A Coruña, pero aquí también tenemos mucho que ofrecer.

¿Ve futuro en el comercio local de la localidad? ¿Hay relevo generacional?

Sí, porque veo mucha motivación dentro de la asociación. Hay gente que pone ganas e ilusión. No podemos compararnos con la oferta de una gran ciudad, pero la calidad y el trato directo que ofrecemos son incomparables. Aquí la gente no es un número. Nos miramos a la cara y nos conocemos. Por eso tengo esperanza en las nuevas generaciones.

¿Tienen alguna petición al Ayuntamiento?

Nos reunimos recientemente con ellos y les pedimos más seguridad, limpieza y eventos. Queremos que nos ayuden a dinamizar el municipio para que todos podamos crecer. Además, una de nuestras demandas principales es regular el aparcamiento: cada vez hay menos plazas y necesitamos alguna modalidad de estacionamiento rotatorio.