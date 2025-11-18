Oza-Cesuras hará un mercadillo de Navidad el 21 de diciembre

Oza-Cesuras celebrará el próximo 21 de diciembre, de 10.30 a 14.30 horas, su tradicional Mercadillo de Navidad en las inmediaciones de la Casa del Concello. El evento contará con puestos de artesanía, juguetes, ropa, artículos de segunda mano y stands de comercios y particulares. La inscripción es gratuita hasta el 17 de diciembre y puede realizarse a través del teléfono 981.792.000 o del correo feirasegundamanozacesuras@gmail.com.