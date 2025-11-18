Oza-Cesuras hará un mercadillo de Navidad el 21 de diciembre
Oza-Cesuras
Oza-Cesuras celebrará el próximo 21 de diciembre, de 10.30 a 14.30 horas, su tradicional Mercadillo de Navidad en las inmediaciones de la Casa del Concello. El evento contará con puestos de artesanía, juguetes, ropa, artículos de segunda mano y stands de comercios y particulares. La inscripción es gratuita hasta el 17 de diciembre y puede realizarse a través del teléfono 981.792.000 o del correo feirasegundamanozacesuras@gmail.com.
- Fallece un larachés de 36 años en un accidente cerca de Ledoño
- El juzgado ordena al Concello de Sada depositar 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- Clara González, adiestradora de Arteixo: «En la adolescencia, los perros sienten tanto que a veces olvidan lo aprendido»
- Dos personas excarceladas tras un accidente nocturno en la tercera ronda en Culleredo
- Teresa Regueiro, veciña de Cerceda: «En tan só unha semana podemos ter unha perda duns 40 ovos»
- La Fiscalía recurre la sentencia por la demolición de Casa Carnicero, en Oleiros
- Fallece un larachés de 36 años en una colisión múltiple cerca de Ledoño
- Una tortuga marina de 300 kilos aparece varada en una playa de Arteixo