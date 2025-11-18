Dos personas son rescatadas en la playa de Santa Cristina tras volcar una piragua
Un pescador y una persona que estaba realizando un deporte acuático los ayudaron a llegar a tierra
Dos personas tuvieron que ser rescatadas este martes sobre las 18.00 horas en la playa de Santa Cristina, en Oleiros, tras volcar su piragua. Desde Bomberos de Oleiros precisan que dos jóvenes se encontraban entrenando cuando la embarcación volcó y, entre las corrientes y el frío del agua, fueron incapaces de volver a tierra por ellos mismos.
Desde tierra dos personas alertaron al 112 Galicia. Ambos avisaron que se escuchaba gritar a los jóvenes para pedir ayuda. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Salvamento Marítimo, la Policía Local de Oleiros, Bomberos de Oleiros y Bomberos de A Coruña. Finalmente ambos fueron rescatados por dos particulares, un pescador y una persona de la zona que estaba realizando un deporte acuático.
Los jóvenes contaban con síntomas de hipotermia, por lo que se procedió a llamar a urgencias sanitarias. Ambos fueron trasladados al hospital con pronóstico favorable.
