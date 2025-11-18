Sada abre el plazo para las ayudas a entidades locales deportivas
El Concello dedicará un total de 80.000 euros a estas subvenciones
Sada
El Ayuntamiento de Sada acaba de aprobar la convocatoria de subvenciones para entidades deportivas del municipio correspondientes, dotada con 80.000 euros y destinada a apoyar actividades de promoción deportiva, deporte de base y participación en competiciones. Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, podrán solicitarse por entidades inscritas en el Registro Municipal para actividades realizadas entre el 1 de septiembre de 2024 y el 1 de septiembre de 2025, según las bases que fijan los requisitos, la documentación y las obligaciones de las entidades beneficiarias.
