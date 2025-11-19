Arteixo presenta un presupuesto de 66,2 millones de euros para 2026

El Ayuntamiento de Arteixo presentará en el próximo pleno su propuesta de presupuesto municipal para 2026, que asciende a 66,2 millones de euros. La cifra supone un descenso respecto a los 70,1 millones aprobados en un primer momento del ejercicio anterior— aunque varias modificaciones de créditos lo elevaron a 76,5 millones de euros— , una diferencia que el Gobierno local explica por la desaparición de los 3,8 millones vinculados a un ajuste contable de la ya liquidada empresa mixta Augarsa y del millón de euros asociado a la facturación de la empresa pública Sumarte en 2025.

El Ejecutivo local destinará la mayor partida presupuestaria a diversas obras. En total dedicará 18 millones de euros para nuevas infraestructuras y actuaciones urbanísticas. Entre las obras más destacadas figuran los 2,2 millones destinados a la travesía de Arteixo, de un total de 3,6 millones necesarios para completar la intervención.

Humanización de diversos barrios

También se incluyen 420.000 euros para la humanización de la travesía de Oseiro, que supondrá una inversión total cercana a los 700.000 euros. En el núcleo urbano se consignan 420.000 euros para la urbanización de la zona conocida como de las Repúblicas y 425.000 euros para la humanización de las calles Domingo de Andrade y Pedro de Monteagudo, ambas actuaciones con presupuestos globales que superan el medio millón de euros.

El documento recoge además partidas destinadas a finalizar obras iniciadas en 2025. Entre ellas, el pago de 309.000 euros correspondiente a la fase final de la urbanización de la plaza de Figueroa, los 330.000 euros restantes del parque de Herbales en Chamín y un millón de euros para la rehabilitación de la Casa de Baños del Balneario, incluida en un proyecto global de 3,6 millones cofinanciado con fondos europeos.

El presupuesto incorpora 2,2 millones de euros para unidades de actuación urbanística, que permitirán abrir nuevas calles y desarrollar ámbitos pendientes. En 2026 está prevista la segunda fase de la Unidad de Actuación 3, que incluirá la creación de un parque de 3.600 metros cuadrados, así como la apertura de una calle que conectará Baldomero González con la travesía de Arteixo.

En el ámbito deportivo, el Concello destinará 350.000 euros a la rehabilitación integral del polideportivo de Galán, que incluirá la renovación de la cubierta y de las instalaciones interiores.

Sendas peatonales

Una de las partidas más relevantes del ejercicio será la dedicada a sendas peatonales, que suma 3,5 millones de euros. Entre las actuaciones previstas figuran la senda de la avenida da Praia (587.000 euros), la de la avenida do Embalse (670.000 euros) y la senda de la DP-506 en Barrañán (1.030.000 euros). A estas se suman dos proyectos a lo largo de la DP-511, que mejorarán la conexión peatonal entre Loureda y Arteixo: la senda de As Barreiras (450.000 euros) y la de Ervedíns (411.000 euros). Ambas se ejecutarán gracias a acuerdos con la Diputación.

El capítulo inversor se completa con 680.000 euros para la mejora de asfaltados, 500.000 euros para actuaciones en centros educativos y 215.000 euros para la reparación de caminos rurales.