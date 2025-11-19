Arteixo retirará los lodos de la laguna del parque central para recuperar su hábitat

La laguna del parque central de Arteixo será objeto en los próximos días de trabajos de retirada de lodos, dentro del marco del proyecto Londra Arteixo – Regeneración del Hábitat. Esta intervención, programada siguiendo las recomendaciones del informe emitido por la Consellería de Medio Ambiente, busca minimizar el impacto ambiental, dado que las aves, anfibios y mamíferos locales han finalizado sus períodos de cría.

La retirada periódica de sedimentos es necesaria para evitar la colmatación de la laguna, provocada por los lodos arrastrados por el río Bolaños y su afluente, el Bidueiro, según indica el propio Concello. Los trabajos de dragado incluirán también la retirada de troncos y ramas acumuladas. Para facilitar estas labores, se abrirá la compuerta del azud para reducir el nivel de la lámina de agua.

Entre las actuaciones previstas en este proyecto del río Bolaños se incluyen la regeneración de tramos de lechos fluviales, la plantación de arbolado y la recuperación de hábitats. Estas acciones reforzarán la función ecológica de los cauces del río Bolaños y del Rego da Bidueira, consolidándolos como parte de la red de corredores verdes del municipio y convirtiendo el paseo fluvial en un eje verde estructurante para el núcleo urbano de Arteixo.