Arteixo tramita un terreno de 2.500 metros para crear su primer parque canino

El primer parque canino de Arteixo «avanza a buen ritmo». Así lo confirmó el alcalde del municipio, Carlos Calvelo, que asegura que el Concello está tramitando con la Xunta la cesión de una parcela de unos 2.500 metros cuadrados situada en la salida de la autovía, contigua al área recreativa de O Seixedo, con el objetivo de ampliar el recinto y destinar parte de ese nuevo espacio a los usos caninos.

Calvelo explica que la superficie final del parque para perros dependerá de la respuesta de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) y de Augas de Galicia, los organismos que deberán validar la disponibilidad y las condiciones de uso de la parcela. Pero, además del parque, el Concello está estudiando incluir más zonas abiertas habilitadas para pasear a perros.

Una demanda vecinal llevada a pleno

«Pensamos primeramente en Monticaño, pero tenemos que barajar todas las opciones y ver dónde podemos incluir más», aclara el mandatario. El proyecto se aprobó en pleno el año pasado después de que los nacionalistas se hiciesen eco de las demandas de los vecinos, que llevaban muchos años pidiendo una instalación de este tipo a la que poder llevar a sus mascotas con seguridad y buenas condiciones.

En los últimos once años, el Ayuntamiento registró un total de 1.811 altas de perros en el municipio, de los cuales 373 son considerados de razas peligrosas, tal y como informa el Ejecutivo local, que dice que desde entonces solo se han producido 180 bajas, lo cual muestra un importante incremento de perros en la localidad.

Prohibidos los perros en los arenales en verano

En paralelo, el Ayuntamiento de Arteixo modificó este mismo año la ordenanza reguladora del uso de las playas, de forma que quedó prohibida la presencia de cualquier animal doméstico en las en los arenales del municipio desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, sin excepción de horario.

A pesar de ello, el Concello reservó la facultad de habilitar espacios específicos dentro de las playas destinados al acceso de animales de compañía, los cuales deberán estar debidamente señalizados. Arteixo era hasta este verano, junto con Sada, uno de los municipios coruñeses más permisivos con la presencia de animales domésticos en los arenales.

Con la puesta en marcha del parque canino de O Seixedo y la creación de nuevos espacios en otras zonas del municipio, el Gobierno local busca dar respuesta a una demanda creciente y, a la vez, compatibilizar la convivencia entre animales y vecinos.