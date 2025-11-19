Betanzos reconoce a una trabajadora ‘de toda la vida’
Betanzos
El Concello de Betanzos ha reconocido a María Pérez Iglesias de Óptica Selgas con el galardón ‘Toda una vida’ que otorga el gobierno municipal para reconocer la trayectoria de una mujer emprendedora con 25 años o más de actividad dentro del municipio. La galardonada de este año comenzó a trabajar en su óptica en el año 1994, siendo a día de hoy la mujer en activo en Betanzos con más años al frente de un establecimiento. Este distintivo se enmarca dentro de los actos de la campaña por el 25-N.
