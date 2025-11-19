Cambios en el diseño del multiusos de Bastiagueiro: adiós a las cubiertas vegetales

La espectacular colocación de la base de la cúpula este lunes en el multiusos de Bastiagueiro mostró el avance de un edificio que todavía tiene muchos meses de trabajos por delante. El Ejecutivo oleirense llevará ante el Pleno el modificativo de la dirección de obra y ejecución de los trabajos del recinto, que cambia la fecha de finalización del 22 enero al 22 julio de 2026.

Este mismo lunes el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, señaló que la inauguración no estaba prevista hasta finales del año que viene. En el informe de justificación de los cambios, el constructor explica que «se van presentando una serie de necesidades, tanto desde el punto de vista de ejecución de la obra, como de los nuevos usos que se le quieren dar desde el Concello en fase de explotación». Por ello, se modifica el diseño del multiusos para hacer la infraestructura «más modulable y polivalente». Cabe recordar que la intención del Ejecutivo local es que este recinto albergue desde eventos deportivos y conciertos, hasta congresos y citas artísticas.

El cambio más llamativo es la eliminación de las cubiertas ajardinadas que iban a funcionar para integrar el edificio en el bosque. Los constructores explican que, debido a la «mala calidad de la tierra procedente de la excavación», esta no se pueda usar para instalar las capas verdes planeadas.

En su lugar, el nuevo sistema de impermeabilización estará formado por cantos rodados lavados. «En todo caso, en el entorno en el que se encuentra el edificio, muy probablemente, la vegetación surgirá de forma espontánea, mimetizándose con el bosque», puntualiza el proyecto.

A este cambio se les suman otras modificaciones a petición del Concello, como el suministro de una grada retráctil, la instalación de dos ascensores o mejoras en la acústica del recinto. Todo ello junto con los cambios en la dirección de la obra que suman 83.983 euros, que el presupuesto del multiusos aumente en 1,432 millones de euros. Ambas modificaciones han recibido informes favorables de Intervención y Secretaría municipal y serán explicados en el próximo pleno de la corporación.

Esta no es la primera modificación que sufre el diseño del recinto de Bastiagueiro. En septiembre de 2024, la presencia de cauces de aguas en el lugar así como los materiales del suelo, obligaron a redirigir las aguas y a cambiar la cimentación del edificio. Entonces el presupuesto aumentó en un 16,97%, llegando a los 13,5 millones de euros.