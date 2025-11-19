Cambre se suma a las protestas por falta de especialistas

Las protestas por falta de profesorado para alumnos con necesidades especiales añaden un nuevo centro en la comarca de A Coruña. La comunidad educativa del CEIP Gonzalo Torrente Ballester, en Cambre, se concentrará el miércoles 26 de noviembre a las 14.15 horas en la puerta del colegio.

Desde la Asociación de Familias del Alumnado del colegio denuncian una «insuficiencia» de recursos humanos para atender a los estudiantes que requieren atención especial. Hoy en día, afirman cuentan con tan solo «una cuidadora, medio orientador, un Pedagoga Terapéutico y medio profesional de Audición y Lenguaje». Destacan que han juntado hasta 2.000 firmas entre alumnado y profesorado para reclamar más apoyo a la Consellería de Educación.

«Nuestro colegio solamente tiene un cuidador. Sabemos que según la ley está bien por número de alumnos pero las necesidades reales de nuestro colegio dicen otra cosa», afirma Gabriela Florea, de la asociación.

Los cambreses solo son los últimos en la lista de Anpas de la zona que se manifiestan contra la falta de especialistas. Este martes la comunidad educativa del CEIP Ría de O Burgo, en Culleredo, volvió a concentrarse a la entrada del centro para exigir refuerzos urgentes de profesorado. Este jueves todos los colegios de Oleiros se concentrarán a las puertas de los centros a las 08.40 horas vestidos de negro para denunciar «la falta de recursos y el desamparo que sufren los centros públicos».