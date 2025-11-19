Cerceda alerta de cortes de agua en el polígono de O Acebedo hoy

El Concello de Cerceda anuncia que este miércoles, 19 de noviembre, se producirán cortes en el suministro de agua en el entorno del polígono industrial de O Acebedo, concretamente entre las 9.00 y las 13.00 horas. La empresa Espina&Delfín realizará durante este tiempo trabajos de mejora en la red de abastecimiento municipal. La compañía ya se encargó de trabajos similares la semana pasada en la zona de Vilar, Virís, Tourío, Redondelo y Penzo. Y, por el momento, no se prevén más cortes de agua en los próximos días.