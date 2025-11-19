Cerceda alerta de cortes de agua en el polígono de O Acebedo hoy
Cerceda
El Concello de Cerceda anuncia que este miércoles, 19 de noviembre, se producirán cortes en el suministro de agua en el entorno del polígono industrial de O Acebedo, concretamente entre las 9.00 y las 13.00 horas. La empresa Espina&Delfín realizará durante este tiempo trabajos de mejora en la red de abastecimiento municipal. La compañía ya se encargó de trabajos similares la semana pasada en la zona de Vilar, Virís, Tourío, Redondelo y Penzo. Y, por el momento, no se prevén más cortes de agua en los próximos días.
- Fallece un larachés de 36 años en un accidente cerca de Ledoño
- El juzgado ordena al Concello de Sada depositar 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- Clara González, adiestradora de Arteixo: «En la adolescencia, los perros sienten tanto que a veces olvidan lo aprendido»
- Dos personas excarceladas tras un accidente nocturno en la tercera ronda en Culleredo
- Teresa Regueiro, veciña de Cerceda: «En tan só unha semana podemos ter unha perda duns 40 ovos»
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- La Fiscalía recurre la sentencia por la demolición de Casa Carnicero, en Oleiros
- Fallece un larachés de 36 años en una colisión múltiple cerca de Ledoño