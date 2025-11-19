Coirós finaliza la rehabilitación de tres lavaderos del municipio

El Ayuntamiento de Coirós ha finalizado las obras de mantenimiento y recuperación destinadas a la mejora del paisaje de los lavaderos de Barreiro, Casela y Queirís, valoradas en unos 40.000 euros. Esta iniciativa se enmarca dentro de la línea de ayudas dirigida a promover y potenciar la vida social, cultural y educativa de la comarca y contó con una subvención de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) para la concesión de una subvención al proyecto Senlleiro. La intervención integral en estos tres lavaderos tradicionales consistió en la rehabilitación de sus tejados, acondicionamiento del entorno inmediato y mejorar su integración en el paisaje rural.