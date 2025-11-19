Coirós finaliza la rehabilitación de tres lavaderos del municipio
Coirós
El Ayuntamiento de Coirós ha finalizado las obras de mantenimiento y recuperación destinadas a la mejora del paisaje de los lavaderos de Barreiro, Casela y Queirís, valoradas en unos 40.000 euros. Esta iniciativa se enmarca dentro de la línea de ayudas dirigida a promover y potenciar la vida social, cultural y educativa de la comarca y contó con una subvención de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) para la concesión de una subvención al proyecto Senlleiro. La intervención integral en estos tres lavaderos tradicionales consistió en la rehabilitación de sus tejados, acondicionamiento del entorno inmediato y mejorar su integración en el paisaje rural.
- Fallece un larachés de 36 años en un accidente cerca de Ledoño
- El juzgado ordena al Concello de Sada depositar 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- Clara González, adiestradora de Arteixo: «En la adolescencia, los perros sienten tanto que a veces olvidan lo aprendido»
- Dos personas excarceladas tras un accidente nocturno en la tercera ronda en Culleredo
- Teresa Regueiro, veciña de Cerceda: «En tan só unha semana podemos ter unha perda duns 40 ovos»
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- La Fiscalía recurre la sentencia por la demolición de Casa Carnicero, en Oleiros
- Fallece un larachés de 36 años en una colisión múltiple cerca de Ledoño