Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: "Queremos sacar partido a las fincas de la comarca"

Un viñerón—término que proviene de la palabra vigneron, en francés—es aquella persona que cultiva la vid y elabora su propio vino, ocupándose de todo el proceso: desde el cuidado del viñedo hasta la vinificación. Un trabajo «en peligro de extinción» en la comarca de Betanzos. Así lo asegura Jorge Molina, el presidente de la nueva Asociación sin ánimo de lucro de Viñeróns de Betanzos, que presentó al grupo este martes en la sede Juana de Vega, en Oleiros.

Una agrupación formada por «doce románticos del vino y del territorio», que busca recuperar el oficio y «poner la viticultura de Betanzos en el mapa no solo gallego y nacional, sino mundial».

Rescatar la labor de sus antepasados y «sacar partido» a las fincas de la comarca se presenta como uno de sus principales objetivos, por lo que invitan a las bodegas a comunicarse con ellos con el fin de crear sinergias entre ambos. «Hay muchas fincas abandonadas, y aunque hubo una pequeña recuperación en los años 80, todavía queda mucho camino por hacer», afirma el presidente de la asociación e ingeniero agrícola local.

Formaciones y charlas en colegios e institutos

Por el momento, la asociación tiene previsto realizar diversas formaciones, charlas divulgativas y encuentros centrados en temas de medio ambiente, tanto en centros sociales como en colegios e institutos. «El potencial que tenemos en Betanzos, en Paderne y en la Reserva en general es brutal, pero no le damos el valor que tiene», dice Molina, que considera «fundamental» que las nuevas generaciones conozcan este oficio autóctono.

José Luis Bouzón regenta actualmente la única bodega de Branco Lexítimo que permanece en activo en Paderne. Ejemplos como el suyo y el de Luís Sande, que fundó la bodega Pagos de Brigante hace cinco años con la ilusión de ser un actor activo más en la recuperación del patrimonio viticultural de la comarca, son algunos de los casos que sirvieron para inspirar la creación del colectivo betanceiro.

«Luís Sande montó su bodega a los pies del Mandeo con la idea de poder volver, algún día, a retomar las vendimias en barca como se hacían antaño», cuenta el presidente de Viñeróns de Betanzos, que dice que los demás deberían tomar ejemplo de viticultores como él.

Así, con esta nueva asociación, los viñeróns de Betanzos aspiran no solo a recuperar una tradición histórica, sino también a construir un futuro más sostenible para el territorio. Su meta pasa por convertir la viticultura en una herramienta de «dinamización rural, identidad cultural y conservación del paisaje», demostrando que el vino puede seguir siendo un motor vivo de la comarca si se unen esfuerzos y se cultiva con ilusión.