La Guardia Civil de Curtis detiene a un vecino de Guitiriz por robo de maquinaria agrícola valorada en 60.000 euros.

La Guardia Civil del puesto de Curtis ha detenido a un vecino de Guitiriz (Lugo) por la sustracción de maquinaria agrícola valorada en más de 60.000 euros en varios concellos de la provincia de A Coruña, ha informado este miércoles el instituto armado. La operación 'Borsus' ha derivado en la detención de un varón de 29 años al que se le atribuye la sustracción de numerosa maquinaria agrícola en las localidades coruñesas de Vilasantar, Mesía, Curtis y Sobrado durante los meses de septiembre y octubre.

El individuo utilizaba fincas de su propiedad donde posee varias cabezas de ganado, situadas en Guitiriz y Oza-Cesuras, como escondite para los efectos sustraídos.

El detenido como supuesto autor de cinco delitos de hurto y un delito de robo con fuerza tenía especial cuidado en ocultar los objetos, que tenían un valor superior a 60.000 euros.

La Guardia Civil ha recuperado tres tractores, un remolque cisterna, dos desbrozadoras, una trituradora, un pastor eléctrico y varias cabezas de ganado.