El III Encontro de Encaixeiras e Palilleiras de Cambre será el 29 de noviembre

A pesar de una cancelación en el último minuto, finalmente el III Encontro de Encaixeiras e Palilleiras de Cambre tendrá lugar el sábado 29 de noviembre en el Pabellón Sofía Toro. Tras un encuentro entre la Asociación de Mulleres Rurais Antonia Dans y la alcaldesa el evento se mantiene en la ubicación inicial.

De acuerdo con el Concello de Cambre, el 29 de noviembre el polideportivo ya estaba previamente reservado para el club de baloncesto por lo que propusieron mover a las artesanas al pabellón de Brexo-Lema que, según la asociación no cumplía los requisitos para albergar la cita.

El problema, sobre todo, era encontrar un lugar donde pudieran entrar las más de 300 personas previstas. Ante esta situación, la entidad valoró nuevas ubicaciones, entre ellas la pista de Cecebre, o incluso mudar el evento al municipio de Bergondo. Con todo, las conversaciones con el Ejecutivo cambrés acabaron por dar su fruto y el encuentro mantiene su ubicación prevista.

El evento se ha convertido ya en una de las citas más importantes del calendario de otoño en el municipio. En la edición anterior la asociación congregó hasta 324 personas para observar en vivo la destreza de las artesanas. En el encuentro participan cientos de palilleiras provenientes de distintos puntos de Galicia y de España.